В Минтруда назвали сроки полного получения пенсионных накоплений

Формировать пенсионные накполения в настоящее время могут граждане РФ, родившиеся в 1976 году и позже. При этом получить накопительную часть пенсии в полном объёме могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ сообщили представители ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РФ.

В ведомстве, в частности, сообщили , какие выплаты могут получить граждане с пенсионными накоплениями. В первую очередь, речь идёт о единовременной выплате для тех россиян, чеё размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии, учитывая фиксированные выплаты и размер накопительной пенсии.

Также в течение 10 лет и более выплачивается срочная пенсионная выплата. Это происходит в том случае, если пенсионные накопления за счёт взносов по программе государственного софинансирования и средст материанского капитала.

Третий вариант ежемесячной выплаты — накопительная пенсия. Она выплачивается россиянам в том случае, если её размер составляет более 5% от суммы страховой пенсии.

Во «ВНИИ труда» уточнили, что за оформлением пенсионных накоплений следует обращаться в Пенсионный фонд России (ПФР). В случае смерти гражданина до установления ему накопительной пенсии накопления выплачиваются его правопреемникам.

Кроме того, если гражданину при жизни была назначена срочная пенсионная выплата, но до его смерти она полностью не выплачена, остатки средств пенсионных накоплений также выплачиваются правопреемникам умершего гражданина. Для этого правопреемникам необходимо обратиться к страховщику, у которого формировались накопления — ПФР или НПФ, — объяснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на пленарном заседании Госдума приняла закон о сохранении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2022 году на уровне 264 месяцев. Также заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов рассказал, что с января 2016 года этот период ежегодно устанавливается федеральным законом. Он также отметил, что этот показатель необходим для расчёта накопительной пенсии