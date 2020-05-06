В Минтрансе предложили расширить непрямую поддержку транспортной отрасли

https://static.news.ru/photo/5d10c430-8f68-11ea-93fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтранс РФ расширил и дополнил список мер поддержки транспортной отрасли в условиях пандемии коронавируса. Ведомство предлагает послабления для грузового автотранспорта и авиации, а также для городского электротранспорта, вокзалов и автостанций.

Об этом сообщает газета «Коммерсант». Издание отмечает, что непрямая поддержка будет выражена в снижении налоговой нагрузки, это коснётся в первую очередь НДС и соцвзносов, и в облегчении кредитования.

В документе Минтранса для регионов содержится указание в 2020 году не взимать с владельцев автостанций, автовокзалов и грузо- и пассажироперевозчиков автотранспортом и городским электротранспортом земельный, транспортный налоги и налог на имущество. Их также предлагается освободить от арендной платы.

Что касается авиации, то основным послаблением названо обнуление НДС на все внутренние перевозки до 2030 года. Также Минтранс намерен установить льготу по налогу на прибыль для аэропортов, заключивших концессионные соглашения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ространснадзор продлил до 25 мая временную отмену осуществления контроля веса транспорта, перевозящего товары первой необходимости. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. Изначально мера вводилась до 25 апреля для того, чтобы поддержать автоперевозчиков в рамках мер, принятых для создания условий устойчивого развития экономики при пандемии коронавируса.