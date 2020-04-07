Экономика

В Минстрое предложили выделить 60 млрд рублей Фонду защиты дольщиков

15:48, 07 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минстрое предложили включить во второй пакет антикризисных мер докапитализацию Фонда защиты дольщиков в 2020 году в размере 60 млрд рублей.

По словам главы ведомства Владимира Якушева, инициатива основана на итогах анализа текущей ситуации в долевом строительстве и условиях, в которых работают застройщики. Средства будут направлены на завершение замороженных проектов и выплату компенсаций.

Министр подчеркнул, что программу поддержки дольщиков необходимо продолжать без снижения темпов.

Мы должны дать правильный сигнал гражданам, чтобы не было излишнего беспокойства, — приводит его слова пресс-служба министерства.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2019 году Генпрокуратура выявила свыше 11 тысяч нарушений прав дольщиков в строящемся жилье. Чаще всего речь шла о непредоставлении отчётности застройщиками, публикации неполной и недостоверной информации, несоблюдении порядка строительства и сроков сдачи объектов.

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