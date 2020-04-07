В Минстрое предложили выделить 60 млрд рублей Фонду защиты дольщиков

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проекты приказов об индексации с июля регулируемых оптовых цен на газ для промышленности и населения на 3%.

Согласно документам, тарифы проиндексируют в среднем на 3% с 1 июля. Оптовые цены на газ, утвержденные настоящим приказом, учитываются при формировании розничных цен на газ, реализуемый населению, — говорится в...