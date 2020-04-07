В Минстрое предложили выделить 60 млрд рублей Фонду защиты дольщиков

https://static.news.ru/photo/5b4bb9a2-78cf-11ea-a4ae-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Минстрое предложили включить во второй пакет антикризисных мер докапитализацию Фонда защиты дольщиков в 2020 году в размере 60 млрд рублей.
По словам главы ведомства Владимира Якушева, инициатива основана на итогах анализа текущей ситуации в долевом строительстве и условиях, в которых работают застройщики. Средства будут направлены на завершение замороженных проектов и выплату компенсаций.
Министр подчеркнул, что программу поддержки дольщиков необходимо продолжать без снижения темпов.
Мы должны дать правильный сигнал гражданам, чтобы не было излишнего беспокойства, — приводит его слова пресс-служба министерства.
Ранее NEWS.ru писал, что в 2019 году Генпрокуратура выявила свыше 11 тысяч нарушений прав дольщиков в строящемся жилье. Чаще всего речь шла о непредоставлении отчётности застройщиками, публикации неполной и недостоверной информации, несоблюдении порядка строительства и сроков сдачи объектов.