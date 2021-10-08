В Минстрое исключили повышение взносов граждан на капремонт

Возможность изменения цены контрактов на проведение капремонта в многоквартирных домах не повлечёт роста размеров взносов граждан на эти цели, сообщила замминистра строительства и ЖКХ Светлана Иванова. Данная мера введена, пояснила она, чтобы не допустить срыва контрактов из-за изменения цен на стройматериалы.

Эта мера касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт, полномочия по которым зафиксированы за российскими регионами, — говорится на сайте ведомства.

Иванова также отметила, что изменение цен на строительные материалы напрямую отражается на итоговой цене капитального ремонта. Поэтому для того чтобы не допустить cрыва уже заключённых контрактов и соблюсти утверждённый график работ в домах, постановление правительства разрешает изменять цену контракта.

Однако при этом требуется обязательное подтверждение необходимости корректировок экспертизой. Кроме того, такое увеличение должно быть не выше предельной стоимости капитального ремонта, установленной в регионе. Также данная возможность не влечёт роста платы для граждан за капитальный ремонт.

Ранее сообщалось, что проведение капитального ремонта в многоквартирных домах подорожает до конца года. Цены можно будет пересматривать даже в уже заключённых контрактах, чтобы избежать работы подрядчиков в убыток.