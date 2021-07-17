В Минсельхозе опровергли резкое повышение цен на хлеб

Стоимость хлебобулочных изделий в стране в ближайшее время останется стабильной, возможен незначительный рост в пределах темпов инфляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

В ведомстве отметили, что за последний год цены на пшеничный хлеб выросли на 4,6%, а на ржаной — на 5,9%. Такое повышение сопоставимо с уровнем инфляции, подчеркнули в Минсельхозе.

В обозримом будущем цены на хлебобулочные изделия сохранятся на прежних отметках из-за снижения стоимости сырья, а также мер господдержки отечественных производителей. В частности, стоимость пшеницы третьего класса за первое полугодие снизилась на 7,2% по сравнению с концом 2020-го, а четвёртого — упала на 5,9%.

В свою очередь цена на рожь уменьшилась почти на 10% (9,6%), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 20,8%. В Минсельхозе также отметили, что стоимость пшеничной муки в настоящее время упала на 4,6% по сравнению с началом года.

Также для сохранения цен на хлеб ведомство выдаёт российским производителям субсидии для возмещения части затрат, связанных с приготовлением и транспортировкой продукта. Предприятия же взамен обещают не повышать цены на хлебобулочные изделия, заверили в Минсельхозе. Меры по выдаче субсидий бизнесу в этой отрасли предоставляются до конца текущего года.

Ранее россиян предупредили о подорожании хлеба на 7–12%. На такой шаг производителей подтолкнуло подорожание сырья, упаковочного материала, а также увеличение стоимости перевозочных услуг.