В Минсельхозе назвали «вбросом» прогноз синоптиков по зерну

Негативный прогноз сотрудников Гидрометцентра по объёмам урожая зерна назвали «информационным вбросом». Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление Минсельхоза.

В частности, в ведомстве обратили внимание на то, что прогноз Гидрометцентра следует считать необъективным из-за отсутствия учёта ключевых факторов, влияющих на показатели производства зерновых. При этом подобные «информационные вбросы» в дальнейшем могут использовать для манипуляций на отечественном рынке.

Об уточнённом прогнозе по сбору зерновых ранее сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик отметил, что из-за засухи и других неблагоприятных погодных факторов урожай после обработки составит 121 млн тонн зерна.

Для сравнения: за прошлый год этот показатель достиг отметки в 133 млн. При этом Вильфанд подчеркнул, что урожай текущего года следует считать вполне достаточным.

Синоптик также выделил среди основных причин снижения урожайности засуху в районах Центрального и Приволжского федеральных округов, а также сильные ливни в областях Южного и Северо-Кавказского округов.

В Минсельхозе в ответ заявили, что уборочная кампания в России проходит в штатном режиме. В ведомстве также подчеркнули ожидание рекордных показателей на юге страны. После сбора 127,4 млн тонн зерна (по прогнозу Минсельхоза) производители полностью обеспечат внутренние потребности страны и сохранят высокий экспортный потенциал продукции.

Ранее россиян предупредили о росте цен на хлеб и мясо. По словам директора департамента аналитики Российского зернового союза Елены Тюриной, производители хлеба заявили о планируемом увеличении цен примерно на 5% из-за роста себестоимости производства.