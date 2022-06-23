В Минфине заявили, что на Россию сбросили «финансовую ядерную бомбу» Замминистра финансов Моисеев: против России применили «финансовую ядерную бомбу»

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Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Россия стала единственной страной в мире, на которую обрушилось столь сильное санкционное давление. По его словам, эффект от рестрикций Запада в экономической сфере РФ можно сравнить с ядерной бомбой, пишет РБК. Моисеев подчеркнул, что санкции ЕС и США стали толчком к началу проактивных действий российского правительства, за счет которых стране удалось сохранить макроэкономическую стабильность.

Я считаю, что против нас была применена финансовая ядерная бомба — в принципе, ни одна страна в истории человечества не испытывала такого санкционного давления, которое сейчас испытывает Россия. И, конечно, это заставило нас реагировать, <...> удалось в целом сохранить и макроэкономическую стабильность, и финансовая инфраструктура работает, — заявил Моисеев.

Он уточнил, что американский президент Джо Байден после начала спецоперации РФ на Украине пообещал, что доллар в России взлетит до 200 рублей. Но этого не произошло.

Понятно, что план (США. — NEWS.ru) был разворотить в клочья нашу финансовую систему, но не получилось, — отметил госслужащий.

Также Моисеев нашел позитивные аспекты в закрытии иностранных финансовых рынков. По его мнению, это обстоятельство положит начало для построения собственного суверенного российского финансового рынка, не зависящего от Запада.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что макроэкономическая политика РФ демонстрирует эффективность на фоне санкционных ограничений Запада. По словам российского главы, отечественной экономике удалось отстоять финансовую систему, а также положить начало стабилизации промышленного блока.