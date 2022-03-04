В Минфине рассказали, когда будут разморожены зарубежные активы ЦБ

Минфин РФ рассчитывает на то, что замороженные из-за западных санкций резервы ЦБ станут доступны по итогам переговоров. Пока у правительства достаточно средств для исполнения обязательств в 2022 году, приводит агентство ПРАЙМ слова замминистра финансов Ирины Окладниковой.

Рассчитываем на то, что соответствующие средства в рамках последующих переговорных позиций будут доступны Центральному банку и никаких крупных финансовых последствий для бюджетной системы они не принесут, — сказала Окладникова на заседании Госдумы.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией специальной военной операции на Украине. По её словам, РФ должна восстановить мир, а также признать суверенитет и территориальную целостность Украины, тогда как сейчас российское руководство «фактически отрицает само право Украины на существование».

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, ранее заявил, что санкции, которые ввёл Берлин в отношении Москвы, призваны оказать давление, но они также открывают пространство для дипломатии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет ограничительных мер в отношении России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского лидера и главы внешнеполитического ведомства также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.