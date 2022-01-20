В Минфине нашли способ снизить ставку по ипотеке

Минфин РФ в скором времени намерен разработать законопроект, в результате реализации которого ДОМ.РФ получит доступ к кредитным историям заёмщиков при секьюритизации кредитного портфеля. Это позволит снизить ставку по ипотеке. По мнению экспертов, снижение может достичь одного процентного пункта. Об этом пишут «Известия».

Единому институту развития в жилищной сфере (ДОМ.РФ) откроют доступ к кредитным историям заёмщиков при секьюритизации кредитного портфеля. Минфин должен разработать соответствующий законопроект, следует из плана законопроектной деятельности правительства, — сообщает издание.

Документ может быть внесён на рассмотрение в Госдуму в феврале 2023 года. Речь в данном случае идёт о выпуске ценных бумаг, что позволит снизить нагрузку на капитал и разморозить некоторое количество средств, чтобы пустить их в оборот. Издание отмечает, что данный инструмент работает и в настоящее время, однако ДОМ.РФ не имеет доступа к кредитным историям заёмщиков, в связи с чем не может оценить риски по ипотечным облигациям.

По мнению экспертов, доступ к кредитным историям заёмщиков позволит снизить ипотечные ставки для обычных заёмщиков, особенно для тех, кто имеет хорошую кредитную историю. Специалисты полагают, что снижение ставок для благонадёжных заёмщиков может составить от 0,25 до 1 процентного пункта.

Ранее сообщалось, что снизить ставку на ипотечный заём или жилищный кредит для многодетных семей до 0% годовых предложили в Общественной палате (ОП) РФ. Такая инициатива содержится в списке мер поддержки семей с детьми, который организация подготовила для правительства России.