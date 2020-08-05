В Минфине Белоруссии полагают, что страна может недополучить $1,6 млрд

https://static.news.ru/photo/f4004ac6-d74a-11ea-93f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Песня/РИА Нвоости

Пандемия коронавируса и падение цен на нефть привели к тому, что бюджет бюджет Белоруссии может недополучить в этом году до четырёх млрд белорусских рублей ($1,6 млрд).

Потеря доходов прогнозируется на уровне порядка 3,7-4 млрд белорусских рублей, — цитирует БелТА министра финансов страны Юрия Селиверстова.

По его словам, половина этой суммы связана с нефтяным рынком, уменьшением размера таможенных пошлин, а также объемов экспорта нефтепродуктов. Он добавил, что из-за ситуации в мировой экономике будут недополучены налоги на прибыль и дивиденды от предприятий в госсобственности. Это составит ещё более двух млрд белорусских рублей.

Москва и Минск не продлили соглашения по поставке нефти после 31 декабря 2019 года из-за того, что стороны не смогли договорится об условиях. После этого российскую нефть в Белоруссию поставлял только «Самфар».

Как писал NEWS.ru, Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас провели переговоры 11 марта в Москве. По их окончании белорусский премьер заявил, что республика будет каждый месяц закупать два танкера нефти у других стран, даже если Россия и Белоруссия договорятся и крупные российские компании будут поставлять нефть в страну.