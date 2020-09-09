В Минэнерго выявили нарушения более чем на 290 млн рублей

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Счётная палата РФ провела проверку исполнения бюджета Минэнерго в 2019 году и выявила недостатки и нарушения на сумму в 292 млн рублей.

В СП отметили, что часть этих нарушений была допущена при формировании госзадания и ведения контроля за осуществлением бюджетных инвестиций.

Доходы Минэнерго в отчётном периоде составили 46,7 миллиарда рублей, или 106%. Основной объем поступлений (более 94%) составили доходы по соглашениям о разделе продукции. По этому показателю превышен прогноз на 8,6%.

Расходы министерство исполнило не полностью. Неосвоенными остались 891,7 млн рублей (3,4% утверждённых бюджетных назначений). Большая их часть приходится на межбюджетные трансферты из резервного фонда правительства на развитие рынка газомоторного топлива.

Основная часть расходов Минэнерго в 2019 году (18,6 млрд рублей или 80%) пришлась на реализацию госпрограммы «Развитие энергетики».

Минэнерго является ответственным исполнителем госпрограммы и в целом обеспечило достаточно высокий уровень кассового исполнения госпрограммы в 2019 году — 98,9%, — говорится в сообщении на сайте СП.

Там добавили, что не был исполнен единственный целевой показатель «Темпы роста инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе к уровню 2018». Из 21 основного мероприятия госпрограммы реализовано 14, а из 30 показателей её подпрограмм не достигнуты значения девяти.

Ранее NEWS.ru писал, что заместителю министра энергетики РФ Анатолию Тихонову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Он был задержан 8 сентября, СКР намерен требовать его ареста. По версии следствия, чиновник похитил часть из 968 млн рублей, выделенных Минэнерго для ФГБУ «Российские энергетическое агентство» на разработку государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса.