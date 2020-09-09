Замглавы Минэнерго предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

https://static.news.ru/photo/ab495ea2-f285-11ea-aba5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместителю министра энергетики РФ Анатолию Тихонову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, рассказали представители Следкома РФ. Ведомство собирается требовать ареста чиновника.

Его задержали 8 сентября 2020 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранительные органы считают, что он участвовал в хищениях в ходе реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики».

В ходе расследования установлена причастность к хищению не менее 603 млн рублей <...> Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО «Ланит» Владимира Макарова и Виктора Серебрякова <...> Тихонову, Макарову, Серебрякову и Рыжкову предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), — говорится на официальном сайте СК РФ.

По версии следствия, замминистра похитил часть из 968 млн рублей, выделенных Минэнерго для ФГБУ «Российские энергетическое агентство» на разработку государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса. Тихонов возглавлял ФГБУ с 2014 по 2019 годы, заместителем главы Минэнерго его назначили в июле 2019 года.

Накануне сотрудники Федеральной службы безопасности задержали предполагаемых членов банды мошенников во главе с Исой Эдильсултановым, писал NEWS.ru. На сайте Ивановского дома национальностей Эдильсултанов указан как представитель главы Чечни в этом регионе. Мужчина был задержан 25 августа в крымском городе Саки. Его подозревают в организации мошенничества в особо крупном размере, которое осуществлялось группой лиц.

Предполагается, что Эдильсултанов и его сообщники намеревались похитить имущество проходящего процедуру банкротства ивановского предприятия «Коммерческая строительная компания». Для этого, как считают следователи, они хотели подделать документы организации, чтобы в дальнейшем обратиться в арбитражные суды с требованием о признании прав на имущество кредиторов, в том числе администрации города Иваново. Их предполагаемая выгода должна была составить более 40 млн рублей.