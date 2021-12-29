В Минэкономики ФРГ не смогли назвать сроки запуска «Северного потока — 2»

Представитель Министерства экономики Германии Сюзанна Унград не смогла уточнить сроки запуска «Северного потока — 2». На вопрос о позиции нового правительства страны по данному проекту, она заявила, что за сертификацию отвечает другое ведомство, сообщает РИА Новости.

Разрешение на эксплуатацию уже получено. Речь идёт о сертификации. За это отвечает Федеральное сетевое агентство, — пояснила Унград.

Она уточнила, что именно там и надо узнавать о сроках окончания сертификации.

Вице-премьер РФ Александр Новак 29 декабря заявил, что максимальным сроком, за который должна завершиться сертификация оператора «Северного потока — 2», является конец первого полугодия 2022 года. В Федеральном сетевом агентстве Германии прежде сомневались, что удастся уложиться в данные сроки.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не намерен дальше блокировать «Северный поток — 2». Он занял такую же позицию в отношении газопровода, что и его предшественница на этом посту Ангела Меркель. Этот шаг стал неожиданностью не только для международных партнёров Германии, но и для некоторых членов правительства страны, пишет газета New York Times.