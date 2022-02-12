МИД Италии нашёл альтернативу российскому газу для рынка Европы

Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано заявил о необходимости снизить зависимость страны от российского газа за счёт Алжира, Туркменистана и Азербайджана, передаёт La Repubblica. Он пожаловался на сокращение поставок из РФ и назвал это угрозой энергетической безопасности.

Как и в остальной Европе, у нас есть проблема зависимости от узкого круга источников, в основном от России. В начале года Москва почти вдвое сократила потоки газа, предназначенные для нас по украинскому маршруту. Эта угроза нашей энергетической безопасности, вероятно, также продиктованная политическими соображениями, требует срочных действий, — отметил дипломат.

По словам замминистра, надёжным партнёром видится Алжир, а для диверсификации источников важен Трансадриатический газопровод (TAP), по которому идут поставки азербайджанского газа. Ещё одним перспективным направлением, по словам Ди Стефано, является Туркменистан, который мог бы подключиться к TAP с помощью трубопровода в Каспийском море.

Он отметил, что Туркменистан обладает одним из самых крупных месторождений в мире. Однако, помимо потенциальных потребителей в Италии и Европе в целом, замминистра напомнил ещё о таких игроках, как Индия и Китай, которые повышают уровень потребления. Поэтому если не побеспокоиться о поставках ресурсов сейчас, то существует риск заполучить «всё более и более сложные зимы», отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, взаимодействие в области энергопоставок должно быть долгосрочным. По его словам, в Европе от этого отказались и теперь вынуждены покупать топливо по высокой цене.