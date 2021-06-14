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Елизавета Мележенкова NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Подорожание бумаги в России может привести к повышению цен на книжную продукцию. Этим обеспокоен Российский книжный союз, соответствующее письмо его представители направили руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому, пишет «Коммерсант».

Как уточняется, рост цен на переплётный картон с начала года составил 39%. Он вызван существенной нехваткой макулатуры, которая возникла из-за пандемии коронавируса. Влияние также оказало падение курса рубля, поскольку оборудование...