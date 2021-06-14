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В МИД Германии не исключают санкций США против «Северного потока — 2»

10:31, 15 июня 2021
Фото: nord-stream2.com

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что пока ещё нельзя исключать введения новых санкций в отношении проекта «Северный поток — 2» со стороны США. Об этом сообщает Bloomberg.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год. Глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами. Тем не менее конгрессмен Фред Келлер внёс в конгресс законопроект, который сможет восстановить санкции против проекта, если будет принят.

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