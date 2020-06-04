В ЛУКОЙЛе дали прогноз по цене нефти в ближайший год

https://static.news.ru/photo/ee602dd2-a669-11ea-9de3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В компании «ЛУКОЙЛ» ожидают, что цена нефти преодолеет отметку в $50 за баррель в ближайшие 1,5–2 года. Об этом сообщил первый вице-президент по экономике и финансам компании Александр Матыцын.

Мы не видим причин для изменения нашего стратегического ценового ориентира, который составляет $50 за баррель, и ожидаем, что цена превысит этот уровень на горизонте 1,5–2 лет, — цитирует его ТАСС.

Настроения на рынке меняются в зависимости от новостей с переговоров министров ОПЕК и ОПЕК+, где РФ и Саудовская Аравия пытаются договориться о полном соблюдении обязательств участниками сделки.

Государства в рамках партнёрства ОПЕК+ 12 апреля договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне, на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчёта взят октябрь 2018 года, однако для России и Саудовской Аравии за основу взяты 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии с другими странами идёт снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на нефть впервые за два месяца преодолели отметку в $40 за баррель. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович отметил, что к росту цен на сырьё следует относиться с «осторожным оптимизмом» и говорить о выходе из кризиса пока рано.