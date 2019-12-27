https://static.news.ru/photo/b7b7324a-28cd-11ea-93f8-fa163e074e61_660.jpg Торговый порт г.Феодосия Фото: crimeaports.ru

Крымские власти нашли способ обеспечить загрузку портов, которые находятся под давлением западных санкций, заявил глава республики Сергей Аксёнов.

По его словам, в настоящее время крымские порты остаются без работы — транзита нет, транспортный поток закрыт.

Действует санкционной режим против крымским портов и заходящих судов, поэтому прямой работы нет. На прошлой неделе мы встречались с рядом крупных игроков рынка. На торгах продана феодосийская нефтебаза и есть желание у крупных предпринимателей развивать этот кластер, — рассказал он.

Аксёнов уточнил, что сейчас ведутся переговоры о взятии в аренду мощностей портов Феодосии и Керчи, добавив, что некоторые крупные российские компании выразили готовность обеспечить грузооборот.

Помимо этого, в первом квартале будущего года власти республики намерены увеличить товарооборот с Сирией и наладить морское сообщение с Дальним Востоком, передаёт «Спутник в Крыму».

Как писал NEWS.ru, ранее глава комитета Государственного совета республики Алексей Черняк рассказал, что за первые девять месяцев 2019 года Крым получил более 2,5 млрд прямых налоговых поступлений от туристической отрасли.