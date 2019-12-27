Крымские власти нашли способ обеспечить загрузку портов, которые находятся под давлением западных санкций, заявил глава республики Сергей Аксёнов.
По его словам, в настоящее время крымские порты остаются без работы — транзита нет, транспортный поток закрыт.
Действует санкционной режим против крымским портов и заходящих судов, поэтому прямой работы нет. На прошлой неделе мы встречались с рядом крупных игроков рынка. На торгах продана феодосийская нефтебаза и есть желание у крупных предпринимателей развивать этот кластер, — рассказал он.
Аксёнов уточнил, что сейчас ведутся переговоры о взятии в аренду мощностей портов Феодосии и Керчи, добавив, что некоторые крупные российские компании выразили готовность обеспечить грузооборот.
Помимо этого, в первом квартале будущего года власти республики намерены увеличить товарооборот с Сирией и наладить морское сообщение с Дальним Востоком,
Как писал NEWS.ru, ранее глава комитета Государственного совета республики Алексей Черняк рассказал, что за первые девять месяцев 2019 года Крым получил более 2,5 млрд прямых налоговых поступлений от туристической отрасли.
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