Кремль: экономически Китай обогнал США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по паритету покупательной способности Китай уже обогнал США. Об этом он сказал в эфире Первого канала.

Он пояснил, что на состоявшихся недавно переговорах российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в Женеве Китай не обсуждался, однако тема соперничества Вашингтона и Пекина присутствовала в ряде высказываний.

Китай обогнал США, он и дальше будет наступать на пятки, это и есть как раз те глубинные изменения, которые делают далее невозможными притязания США на глобальное лидерство и на гегемонию, — произнёс представитель Кремля.

Он также добавил, что рост Китая не вызывает у России беспокойства. По его словам, данный фактор может волновать только того, кто претендует на мировую гегемонию. России же неинтересна эта роль.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин в среду, 16 июня, встретился на территории Женевы со своим американским коллегой Джо Байденом. Политики обменялись рукопожатием.