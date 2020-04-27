В Кремле оценили вероятность сокращения добычи нефти сверх сделки ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/1b248d46-8873-11ea-9170-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что нужно дождаться начала действия сделки ОПЕК+, прежде чем говорить о снижении нефтедобычи.

В настоящий момент предстоит дождаться 1 мая — времени, когда начнёт действовать сделка [ОПЕК+], оценить первые итоги функционирования этой сделки, — заявил Песков.

Он выразил надежду, что добычу также сократят страны, не участвующие в сделке. Песков не назвал конкретные государства, но отметил, что США относятся к этому списку.

Пресс-секретарь президента затруднился ответить на вопрос, через какое время после заключения сделки можно оценить эффективность достигнутых договорённостей по сокращению добычи нефти, сообщает ТАСС.

Ранее Песков назвал сделку ОПЕК+ победой для всех стран — и производителей, и потребителей нефти. Он напомнил, что предыдущая сделка была расторгнута не по инициативе России.

NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин не будет проводить международные телефонные переговоры в ближайшее время, в том числе по сделке ОПЕК+.