В Кремле оценили вероятность сокращения добычи нефти сверх сделки ОПЕК+

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что нужно дождаться начала действия сделки ОПЕК+, прежде чем говорить о снижении нефтедобычи.
В настоящий момент предстоит дождаться 1 мая — времени, когда начнёт действовать сделка [ОПЕК+], оценить первые итоги функционирования этой сделки, — заявил Песков.
Он выразил надежду, что добычу также сократят страны, не участвующие в сделке. Песков не назвал конкретные государства, но отметил, что США относятся к этому списку.
Пресс-секретарь президента затруднился ответить на вопрос, через какое время после заключения сделки можно оценить эффективность достигнутых договорённостей по сокращению добычи нефти,
Ранее Песков назвал сделку ОПЕК+ победой для всех стран — и производителей, и потребителей нефти. Он напомнил, что предыдущая сделка была расторгнута не по инициативе России.
NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин не будет проводить международные телефонные переговоры в ближайшее время, в том числе по сделке ОПЕК+.
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