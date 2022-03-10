В Госдуме подготовили поправки о госрегулировании цен

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Европейский союз ввёл четвёртый пакет санкций против России, передаёт Reuters. Под рестрикции попали 14 отечественных бизнесменов и члены их семей, а также 146 сенаторов. Среди лиц, включённых в санкционный список, значатся председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, генеральный директор АО ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин, глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, руководитель VK Владимир Кириенко, председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович и другие. Кроме того, введены ограничения на экспорт морского оборудования в РФ.

С помощью этих дополнительных секторальных санкций мы закрываем лазейки в наших существующих санкциях и вводим дополнительные меры в отношении финансового сектора России и Белоруссии, — заявил верховный представитель ЕС по...