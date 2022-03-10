В Госдуме подготовили поправки о госрегулировании цен
Александр Чеков
Александр Чеков
19:19, 09 марта 2022
Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru
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Профильные комитеты Госдумы собираются внести на рассмотрение палаты поправки, которыми предлагается установить госрегулирование цен на ряд товаров и услуг, сообщил глава комитета по информполитике Александр Хинштeйн на оперативном совещании «Единой России». Он добавил, что в перечень должны войти продукты питания, детские товары, строительные материалы, сeльхозудобрения, сельхозтехника и запчасти к ней, бытовая химия, зоотовары, лекарства, медикаменты, передаёт ТАСС.
Партии необходимо занять принципиальную позицию, а именно предложить законодательные инициативы, которые позволят установить механизм регулирования конкретных цен, — считает парламентарий.
По словам Хинштейна, в перечень таких товаров должны войти продукты питания, детские товары, строительные материалы, сельхозудобрения, сельхозтехника и запчасти к ней, бытовая химия, зоотовары, лекарства, медикаменты.
Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк ранее заявил, что рост цен на овощи в столичных магазинах вызван сезонным замещением российской продукции импортными плодами. По его словам, в начале марта на полках магазинов появляется сельскохозяйственная продукция, выращенная в теплицах при более высоких затратах.