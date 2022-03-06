Немерюк объяснил подорожание овощей в магазинах

Рост цен на овощи в столичных магазинах вызван сезонным замещением российской продукции импортными плодами, заявил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, пишет ТАСС. Он отметил, что с начала года цены на картошку выросли на 2%, а капуста подорожала на 17%.

Рост цен связан с появлением на рынке импортной овощной продукции, замещающей отечественную. Собранный в 2021 году урожай капусты, моркови, лука из открытого грунта уже закончился, — сказал Немерюк.

По его словам, в начале марта на полках магазинов появляется сельскохозяйственная продукция, выращенная в теплицах при более высоких затратах. Немерюк добавил, что на уровне цен также сказывается импорт овощей из Турции и Китая.

Ранее эксперты назвали продукты, которые подорожали больше всего в несетевой рознице за год. В тройку лидеров по росту цен вошли пельмени, сосиски и гречка, в целом цены на продукты в несетевой рознице за год выросли на 10%.

В январе больше всего выросли цены на зефир, пастилу и шоколадные конфеты — на 4% к декабрю прошлого года. Макароны, гречка, рис, а также пряники и вафли подорожали на 3%. При этом не изменились цены на растительное масло, пельмени, чай, конфеты, шоколадные батончики и детские напитки. Сигареты по сравнению с январём 2021 года подорожали на 14%, алкоголь — на 4%.