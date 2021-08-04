Миронов: работающим пенсионерам не проиндексируют пенсии до 2025 года

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил точку зрения, что индексации пенсий работающим пенсионерам не будет до 2025 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Политик выразил разочарование отчётом главы Пенсионного фонда Андрея Кигима о согласованном трёхлетнем бюджете. Он напомнил, что индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили более пяти лет назад.

Поскольку об индексации пенсий работающим пенсионерам не было сказано (на встрече Кигима с премьер-министром Михаилом Мишустиным. — NEWS.ru) ни слова, могу предположить, что в повестке дня этот вопрос на ближайшие годы не стоит, — заявил Миронов.

Ранее сообщалось, что определённые обязательства, которые есть у представителей власти в России, могут помешать индексации пенсий. Об этом рассказал ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист и политолог Никита Масленников.

Чтобы выполнять обязательства по индексации пенсий, у российских властей средства есть. Так, в первом полугодии 2021 года профицит бюджета составил 1,2 трлн рублей, утверждает эксперт. Однако школьные выплаты в размере 104 млрд рублей уже сократили его размер почти на 10%. Кроме того, другие обязательные расходы будут только увеличиваться, сообщил эксперт.