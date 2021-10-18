В Германии указали на фактор, усугубляющий энергокризис в Европе

Энергетический кризис в Европе может серьёзно затянуться, если состоится газовая сделка между США и Китаем. В Пекине рассчитывают, что контракт с Вашингтоном на сжиженный природный газ будет подписан до конца 2021 года, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Если Пекин и Вашингтон заключат сделку, это может стать проблемой для Европы, ведь её газовые хранилища недостаточно полны, — пояснили на N-TV.

Сделка, о которой заговорили в Германии, ожидается многомиллиардной. Из других подробностей отмечается лишь то, что с американскими экспортёрами договариваются крупные предприятия из КНР, а переговоры находятся на заключительном этапе.

При этом Москва, считают на N-TV, могла бы помочь в урегулировании ситуации на европейском рынке. Для этого ей необходимо увеличить поставки, но экспортные возможности ограничены. По мнению авторов, России надо ещё заполнить собственные хранилища, а добыча газа, вероятно, уже находится на максимальном уровне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запуск «Северного потока — 2» этой зимой вряд ли приведёт к увеличению поставок российского газа в Европу, столкнувшуюся с энергетическим кризисом. Об этом заявляют эксперты международного ценового агентства Argus. По их словам, ввод в эксплуатацию газопровода в ближайшие месяцы может привести только к перенаправлению поставок с других маршрутов, также идущих в ЕС.