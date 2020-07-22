В Германии считают, что санкции США против «Северного потока — 2» незаконны

Берлину удалось развеять опасения относительно того, что «Северный поток — 2» усилит зависимость Германии от России, заявила министр обороны ФРГ, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Речь идёт об опасениях, что Германия становится слишком зависимой от российского газа, — мы смогли их развеять, — заявила она в интервью медиакомпании Deutsche Welle.
Однако Крамп-Карренбауэр добавила, что у Берлина чёткая позиция, что угрозы санкций со стороны США за «Северный поток — 2» противозаконны. По её мнению, также важно учитывать «интересы Украины и Польши», которые можно прописать в контрактах на поставку газа из России.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию. Разрешение на строительство до сих пор не дал лишь Копенгаген.
Как писал NEWS.ru, палата представителей США 21 июля единогласно поддержала ужесточение санкций против газопровода «Северный поток — 2».
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