В Германии считают, что санкции США против «Северного потока — 2» незаконны

https://static.news.ru/photo/e038f608-cc34-11ea-b274-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Берлину удалось развеять опасения относительно того, что «Северный поток — 2» усилит зависимость Германии от России, заявила министр обороны ФРГ, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Речь идёт об опасениях, что Германия становится слишком зависимой от российского газа, — мы смогли их развеять, — заявила она в интервью медиакомпании Deutsche Welle.

Однако Крамп-Карренбауэр добавила, что у Берлина чёткая позиция, что угрозы санкций со стороны США за «Северный поток — 2» противозаконны. По её мнению, также важно учитывать «интересы Украины и Польши», которые можно прописать в контрактах на поставку газа из России.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию. Разрешение на строительство до сих пор не дал лишь Копенгаген.

Как писал NEWS.ru, палата представителей США 21 июля единогласно поддержала ужесточение санкций против газопровода «Северный поток — 2».