В Германии осудили ужесточение санкций США против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/c94fdd4c-ccae-11ea-82dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Ужесточение санкций Соединённых Штатов против газопровода «Северный поток — 2» является нарушением международного права, заявил бургомистр немецкого города Засниц (которого могут коснуться санкции) Франк Крахт.

Мы ещё не получили официальную ноту, но нужно принимать это всерьёз, так как это продолжение уже имеющихся санкций <…> Европа — суверенная территория, и я думаю, что Европа не должна позволять такое вмешательство в экономические вопросы, — сказал Крахт в интервью RT Deutsch.

По его словам, подобные «Северному потоку — 2» проекты играют важную роль в развитии портового города благодаря появлению новых рабочих мест или возможности рекламировать свою производительность на международном уровне.

Я не думаю, что нас нужно защищать от России. У региона Мекленбург — Передняя Померания с давних времён были хорошие экономические отношения с Россией, — подытожил Крахт.

21 июля палата представителей США единогласно поддержала ужесточение санкций против газопровода «Северный поток — 2». Конгрессмены одобрили соответствующие поправки в проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию. Разрешение на строительство до сих пор не дал лишь Копенгаген.

Как ранее писал NEWS.ru, Берлину удалось развеять опасения относительно того, что «Северный поток — 2» усилит зависимость Германии от России, заявила министр обороны ФРГ, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.