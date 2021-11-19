В ГД предложили удерживать россиян в стране «работой мечты»

Стремление части россиян, родившихся в РФ, получивших здесь образование, уехать в другую страну ради карьеры или на постоянное место жительства — проблема для России, вне зависимости от их профессии, рассказала NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Таким образом она прокомментировала исследование образовательной платформы GeekBrains, согласно которому 53% студентов, изучающих IT-специальности, хотят в будущем покинуть РФ.

Каждый человек, родившийся здесь, получивший образований, женившийся, должен получить работу своей мечты здесь, в России. Сейчас для этого всё делается. Хочешь в IT — можешь получить образование бесплатно. Спрос на них возрастает. Посмотрите на заводы — много машин, и три человека в аппаратной. И это всё люди с IT-образованием, — отметила Буцкая.

Отдельно парламентарий коснулась темы получения образования и трудоустройства, в том числе в сфере информационных технологий, женщин, находящихся в декрете. По её словам, освоить новую специальность сейчас можно бесплатно, не обращаясь к платным сервисам или «Маше Ивановой в Instagram».

Они идут на платные курсы, потому что не знают, что есть бесплатные, причём в рамках поддержки занятости женщин. Его дают такие образовательные учреждения, как РАНХиГС, Томский университет, WorldSkills на базе центров «Моя работа», «Моя карьера». Куда идти? К Маше Ивановой, которая учит через Instagram тексты писать? <...> Если на примере Москвы, то есть центр «Моя карьера» с огромным списком специальностей, включающим не только IT-области, но и подспециальности— SMM, копирайтинг, сторителлинг. Это всё на самом деле про IT, сейчас айтишники это не только те, кто разрабатывают программы. Где-то нужен креатив, творчество. И этому учат совершенно бесплатно, — рассказала Буцкая.

Депутат подчеркнула, что «любой маме с ребёнком в декрете» помогут пройти профориентацию в том же центре «Моя карьера», выбрать подходящую специальность, начать своё дело «не то что со скидками», ещё и со стипендией.

Средняя зарплата айтишника на удалёнке от 50 тысяч рублей в месяц <...>. Вот хочешь ты создать бизнес, и тебя практически за руку проведут до открытия ИП с отдельным курсом по ведению бухгалтерии, всё разжуют. Самозанятым помогут открыться, — подытожила Буцкая.

В материале РБК со ссылкой на GeekBrains также говорится , что из тех, кто хотел бы уехать, 25% сообщили, что хотели бы эмигрировать в США, 7% — в Великобританию, 6% — в Германию, 5% — в Канаду. Кроме того, в феврале 2021-го замглавы Минцифры РФ Евгений Кисляков, беседуя с «Российской газетой», отметил , что дефицит квалифицированных кадров в отечественной ИТ-индустрии оценивается 0,5–1 млн человек в год.

Ранее сообщалось, что около 36% россиян удалось в текущем году сменить место работы на новое, 12% жителей страны освоили новую профессию. Основным поводом смены работы респонденты (76%) называли низкую зарплату.