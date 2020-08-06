В ГД предложили отменить транспортный налог на отечественные автомобили

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Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов выступил с предложением отменить в России транспортный налог на отечественные автомобили. Соответствующее обращение направлено министру финансов Антону Силуанову.

Власов пояснил, что предлагаемая им мера позволит поддержать как граждан, так и российский автопром, и попросил главу Минфина дать оценку его инициативе и распорядиться проанализировать возможность реализовать её, передаёт РИА Новости.

Самыми распространёнными автомобилями в РФ являются автомобили отечественных марок, характеризующиеся небольшим объёмом двигателя, небольшой ценой. Такие автомобили приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния, поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок, — подчёркивается в обращении депутата.

Как писал NEWS.ru ранее, владельцев автомобилей могут освободить от транспортного налога при простое машины более полугода. Произойдёт это в том случае, если будет поддержана инициатива члена комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгения Фёдорова. С соответствующим предложением он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву.