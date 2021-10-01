В Uniper заявили, что «Северный поток — 2» не поможет ФРГ этой зимой

Глава правления немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах сообщил, что «Северный поток — 2» не поможет Германии в зимний период, поскольку сертификация газопровода задерживается. При этом подчеркнул, что все контракты, заключённые с «Газпромом», выполняются, пишет Handelsblatt.

С учётом всего, что мне известно, сертификация газопровода произойдёт в любом случае так поздно, что этот трубопровод в эту зиму нам не поможет, — цитирует Маубаха издание.

Глава правления Uniper добавил, что не сомневается в надёжности российских партнёров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выполняет все свои обязательства по газовым контрактам с Евросоюзом. Он добавил, что эта тема чрезмерно политизирована.

1 октября «Газпром» остановил транзит газа в Венгрию через Украину. Согласно новому контракту, заключённому между Москвой и Будапештом на ближайшие 15 лет, концерн будет ежегодно поставлять Венгрии 4,5 млрд кубометров топлива через территории Австрии и Сербии.