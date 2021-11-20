В ФНС пообещали не допускать «набегов» на переводы с карты на карту

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров считает, что «серая» оплата товаров через денежные переводы несёт меньше риска, чем наличные. Он уточнил, что переводы находятся в сфере внимания службы, но контроль за ними не должен превращаться в «набеги» на бытовую деловую активность. Об этом Егоров заявил в интервью РБК.
Глава ФНС
Если выбирать между наличными и безналичными расчётами, то, конечно, на государственном уровне интереснее именно такая система расчётов [безналичных], — подчеркнул Егоров.
Ранее ЦБ потребовал от банков предоставить информацию о переводах средств с карты на карту в рамках борьбы с нелегальными платежами. Пока регулятор лишь опрашивает рынок, но в неофициальных беседах советует максимально сократить объём таких платежей. Альтернативой может стать Система быстрых платежей, но это фактически лишает банки одного из источников комиссионного дохода. Для отдельных участников рынка запрос ЦБ уже стал поводом отказаться от сервиса переводов с карты на карту как такового.