В ФНС пообещали не допускать «набегов» на переводы с карты на карту

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров считает, что «серая» оплата товаров через денежные переводы несёт меньше риска, чем наличные. Он уточнил, что переводы находятся в сфере внимания службы, но контроль за ними не должен превращаться в «набеги» на бытовую деловую активность. Об этом Егоров заявил в интервью РБК.

Глава ФНС уточнил , что система p2p-переводов является альтернативой наличным расчётам. По его словам, пандемический кризис вызвал феноменальный рост объёма безналичных платежей и обеспечил «очищение» налоговой базы. Что же касается спроса на наличные, то понять, связан ли он с населением или бизнесом, сложно, но этот спрос «абсолютно точно» не связан со средним и крупным бизнесом.

Если выбирать между наличными и безналичными расчётами, то, конечно, на государственном уровне интереснее именно такая система расчётов [безналичных], — подчеркнул Егоров.

Ранее ЦБ потребовал от банков предоставить информацию о переводах средств с карты на карту в рамках борьбы с нелегальными платежами. Пока регулятор лишь опрашивает рынок, но в неофициальных беседах советует максимально сократить объём таких платежей. Альтернативой может стать Система быстрых платежей, но это фактически лишает банки одного из источников комиссионного дохода. Для отдельных участников рынка запрос ЦБ уже стал поводом отказаться от сервиса переводов с карты на карту как такового.