В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/98abeb6a-88ae-11eb-ab3b-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

Позиция Германии по вопросам окончания строительства «Северного потока — 2» остаётся неизменной, поэтому Берлин отклоняет экстерриториальные санкции Вашингтона по этому поводу. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Об этом мы заявили администрации США и будем продолжать делать это, — цитирует РИА Новости высказывание Зайберта.

При этом он не стал комментировать сообщения, появившиеся ранее в немецких СМИ, о том, что ФРГ готова поддержать Украину в случае отмены санкций США против «Северного потока — 2».

Ранее стало известно, что новый пакет санкций, которые администрация президента США Джо Байдена намерена ввести в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», может затронуть оператора строительства — компанию Nord Stream 2 AG.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Как писал NEWS.ru, запуск «Северного потока — 2» сделает мощность российских обходных газопроводов эквивалентной украинской ГТС, что снизит объёмы транзита через Украину до 35 млрд кубов. Это, в свою очередь, сделает прокачку газа через страну убыточной, считает независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.