«Белнефтехим» ожидает двукратный рост финансовых потерь белорусских НПЗ в 2020 году в связи российским налоговым манёвром в нефтяной сфере, сообщила начальник планово-экономического управления концерна Анна Гурина.
По её словам, переработчики нефти из России обладают возможностью поддерживать эффективность благодаря соответствующим выплатам из бюджета обратного акциза, который компенсирует рост стоимости сырья, а также демпфирующего коэффициента, позволяющего сдерживать цены на внутреннем рынке.
Она уточнила, что в связи с этим разница в розничной стоимости топлива в Белоруссии и России на данный момент составляет примерно 10–13%,
Ранее NEWS.ru писал, что переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко закончились для Минска безрезультатно. Стороны не достигли согласия по ценам, и фактически Белоруссия осталась без скидки на нефть и газ. По мнению аналитика Артёма Шрайбмана, это знак того, что интеграция теряет для Белоруссии смысл, но её срыв поможет Минску оздоровить экономику.
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