https://static.news.ru/photo/2c7e9a48-4c03-11ea-8833-fa163e074e61_660.jpg Фото: Белнефтехим/facebook.com

«Белнефтехим» ожидает двукратный рост финансовых потерь белорусских НПЗ в 2020 году в связи российским налоговым манёвром в нефтяной сфере, сообщила начальник планово-экономического управления концерна Анна Гурина.

По её словам, переработчики нефти из России обладают возможностью поддерживать эффективность благодаря соответствующим выплатам из бюджета обратного акциза, который компенсирует рост стоимости сырья, а также демпфирующего коэффициента, позволяющего сдерживать цены на внутреннем рынке.

Она уточнила, что в связи с этим разница в розничной стоимости топлива в Белоруссии и России на данный момент составляет примерно 10–13%, передаёт «Вестник Белнефтехима».

Ранее NEWS.ru писал, что переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко закончились для Минска безрезультатно. Стороны не достигли согласия по ценам, и фактически Белоруссия осталась без скидки на нефть и газ. По мнению аналитика Артёма Шрайбмана, это знак того, что интеграция теряет для Белоруссии смысл, но её срыв поможет Минску оздоровить экономику.