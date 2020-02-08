https://static.news.ru/photo/73da033c-a839-11e9-87e3-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко закончились для Минска безрезультатно. Стороны не достигли согласия по ценам, и фактически Белоруссия осталась без скидки на нефть и газ. По мнению аналитика Артёма Шрайбмана, это знак того, что интеграция теряет для Белоруссии смысл, но её срыв поможет Минску оздоровить экономику.

Что касается белорусской экономики, то это может её даже оздоровить. Потому что зависимость от дешёвых российских энергоресурсов очень многие белорусские экономисты сравнивают с зависимостью наркотической, — заявил он в интервью РБК.

По его словам, отказ Путина в скидке на нефть может подтолкнуть власти Белоруссии к рыночным реформам и развитию внешней торговли. Кроме того, для Минска «исчезают риски потери суверенитета».

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак подчеркнул, что Россия не может предоставить Белоруссии скидки на нефть, поскольку для этого Москва должна «ввести государственное регулирование нефтяного рынка».

Мы не можем постоянно менять правила игры, мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании, — пояснил он по итогам встречи в Сочи.

Переговоры между Путиным и Лукашенко прошли 7 февраля. Стороны обсуждали вопросы развития двусторонних отношений в контексте интеграционных процессов. Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак заявил, что власти двух стран договорились о поставках газа на 2020 год. Голубое топливо будет поставляться по ценам на 2019 год, писал NEWS.ru.