https://static.news.ru/photo/0ac7b1f0-c431-11e9-8346-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Авиакомпания Utair закончила реструктуризацию своих облигаций. Об этом сообщил Минтранс по итогам совещания, прошедшего 16 августа.

В нём принимали участие гендиректор компании Андрей Мартиросов, представители других авиакомпаний и банков-кредиторов.

По данным ведомства, в ходе совещания обсуждался статус реструктуризации долгов Utair, будущие региональные перевозки и финансовое положение компании.

На сегодняшний день Utair уже завершила реструктуризацию облигаций и ведет обсуждение с банками условий реструктуризации кредитов, которые устроят все стороны, — гласит сообщение.

Ранее News.ru писал о том, что в апреле авиакомпания Utair предупредила о высоком риске прекращения выполнения полётов в связи с многомиллиардными долгами.