Авиакомпания Utair закончила реструктуризацию своих облигаций. Об этом сообщил Минтранс по итогам совещания, прошедшего 16 августа.
В нём принимали участие гендиректор компании Андрей Мартиросов, представители других авиакомпаний и банков-кредиторов.
По данным ведомства, в ходе совещания обсуждался статус реструктуризации долгов Utair, будущие региональные перевозки и финансовое положение компании.
На сегодняшний день Utair уже завершила реструктуризацию облигаций и ведет обсуждение с банками условий реструктуризации кредитов, которые устроят все стороны, — гласит сообщение.
Ранее News.ru писал о том, что в апреле авиакомпания Utair предупредила о высоком риске прекращения выполнения полётов в связи с многомиллиардными долгами.