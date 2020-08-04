Нефть Urals снова торгуется со скидкой к Brent на фоне смягчений ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/bca98694-d661-11ea-82af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Российская экспортная нефть Urals с конца июля снова торгуется с дисконтом к североморскому эталону Brent. Это происходит на фоне снижения спроса на северо-западе Европы.

Так, спотовая цена на российскую нефть на северо-западе Европы (CIF Роттердам) на прошлой неделе составляла от $41,75 до $43,26 за баррель, при этом дисконт к Brent колебался от $0,05 до $0,15 за баррель, сообщили ТАСС в S&P Global Platts.

Пока Urals сохраняет премию к североморскому эталону в регионе Средиземноморья (CIF Аугуста), отмечают аналитики. Так, спотовая цена на российское сырье здесь на прошлой неделе составляла от $42,2 до $43,8 за баррель, а положительный спрэд к Brent достигал $0,45–0,55 за баррель.

27 июля нефть марки Urals в Северо-Западной Европе стала дешевле североморской нефтяной смеси на $0,13 за баррель. Давление на стоимость сорта оказала информация о росте отгрузок Urals в августе более чем на 40% из-за увеличения добычи в РФ в рамках нового этапа соглашения ОПЕК+, а также сравнительно невысокого спроса на сорт в Северо-Западной Европе и Китае.

Средняя цена российской марки экспортной нефтяной смеси Urals в июле выросла на 5% по отношению к июню — до $43,91 за баррель. Её стоимость впервые с февраля превысила цену отсечения по российскому бюджетному правилу, которая на 2020 год составляет $42,4 за баррель, писал NEWS.ru,