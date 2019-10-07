https://static.news.ru/photo/f4ca6a12-e976-11e9-8eab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Terry Pierson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Умные искусственные дорожные неровности («лежачие полицейские») с системой фото- или видеофиксации могут появиться в России в 2021 году. В настоящее время проект проходит экспертное обсуждение.

Об этом рассказал представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев, сообщает ТАСС .

В случае одобрения проекта уже в 2020 году станут известны субъекты РФ, где он будет опробован в пилотном режиме. Стоимость разработки не превысит 8 млн рублей.

Модифицированные неровности смогут самостоятельно определять — поднимать барьер перед автомобилем или нет. Это будет зависеть от соблюдения им скоростного режима.

Также работа электропривода умного «лежачего полицейского» может основываться на получении телематических данных транспортного средства, а именно попадал ли водитель в ДТП, нарушал ли ПДД.

Ранее News.ru сообщал, что установка во дворах так называемых «лежачих полицейских» может стать обязательным элементом благоустройства территорий в Московской области. Пока что такие искусственные неровности будут устанавливать по просьбе жителей, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова. По её словам, власти региона совместно с ГИБДД «разработали схему безопасного выхода с детских площадок во дворах».