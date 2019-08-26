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Установка во дворах так называемых лежачих полицейских может стать обязательным элементом благоустройства территорий в Московской области. Пока что такие искусственные неровности будут устанавливать по просьбе жителей, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова.

По её словам, власти региона совместно с ГИБДД «разработали схему безопасного выхода из детских площадок во дворах».

Решение будет принимать муниципальная комиссия по безопасности движения и инициировать это может любой житель, мы, конечно, в том числе, — цитирует Мишонову ТАСС .

Детский омбудсмен со своей стороны также пообещала делать соответствующие запросы по обращениям местных жителей.

Ранее, как писал News.ru, замглавы ГИБДД России Олег Понарьин заявил, что многополосные участки дорог должны быть оснащены принудительно снижающими скорость специальными устройствами. По его мнению, следить за скоростным режимом автомобилистам помогут светофоры либо лежачие полицейские.