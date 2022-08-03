У нефтегазового проекта «Сахалин-2» сменили оператора

Фото: gazprom.ru

Нефтегазовому проекту «Сахалин-2» постановлением правительства России сменили оператора — им стал ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в Южно-Сахалинске. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Уставной капитал компании составит 10 тысяч рублей, «Газпром Сахалин холдинг» получит долю 50%. На «Сахалинскую Энергию» переоформят лицензии на Пильтун-Астохское и Лунское месторождения нефти и газа, которые разрабатываются в рамках проекта.

Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов и будет считаться созданным с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании общества.

30 июня Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Правительству предписано сменить оператора «Сахалина-2» и создать новое юрлицо, которому перейдут все права и обязанности проекта вместо «Сахалин Энерджи».

Ранее стало известно, что 16 июля министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил: японские компании Mitsui и Mitsubishi, имеющие долю в проекте «Сахалин-2», должны её сохранить. Такую цель перед ними поставили власти страны, отметил он. С «Сахалина-2» в Японию идёт почти весь газ.