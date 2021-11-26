Тува и Калмыкия возглавили рейтинг закредитованности населения России

Самый высокий уровень закредитованности населения в 2021 году показали такие регионы, как Калмыкия и Тува. На третьем месте находится Курганская область, говорится в исследовании РИА Новости. Суммарно на одного жителя России приходится более 300 тысяч рублей долга.

Соотношение среднедушевой задолженности перед кредитной организацией по отношению к годовой зарплате в Калмыкии составляет 100,1% (в 2020 году она составляла 86,9%). На втором месте находится Тува, где этот показатель равен 87,4%. В тройке регионов-лидеров — Курганская область с 82,2%.

Наименьшие показатели закредитованности продемонстрировали жители Ингушетии (11,3%), Чечни (22,6%) и Дагестана (22,8%).

При этом суммарный долг одного жителя России перед банками превышает 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что к октябрю 2022 года с рынка России могут уйти почти 30 кредитных организаций. Причиной может стать отзыв лицензии, её добровольное аннулирование или процесс слияния и поглощения.

Также Банк России предложил сделать постоянной возможность «кредитных каникул» для граждан. Как показал мониторинг ЦБ, более 80% заёмщиков, воспользовавшихся ипотечными каникулами, возвращаются в график выплат платежей.