Туроператоры попросили возобновить чартеры в Египет

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Российские туроператоры попросили власти страны возобновить чартерные рейсы в Египет. Об этом говорится в письменном обращении АТОР к главе оперштаба Татьяне Голиковой.

В Ассоциации туроператоров (АТОР) отметили , что текущая эпидемиологическая ситуация в мире и существенное сокращение популярных у россиян направлений для путешествий не позволяют формировать туристические пакеты в достаточном количестве. Сейчас возобновились только регулярные рейсы в Египет.

Такое решение позволит туроператорам в условиях ограниченного предложения формировать конкурентоспособный туристский продукт, отвечающий запросам российских граждан, — сказано в письме.

Ранее сообщалось, что девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски для полётов на египетские курорты, размещённые на побережье Красного моря.

Разрешения летать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх добиваются, в частности, «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь», Smartavia, Azur air, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Роял Флайт».

«Аэрофлот» также выразил желание летать в Марса-Алам, курорт, находящийся в 280 км от Хургады. Первой авиакомпанией, объявившей о возобновлении регулярных рейсов в Египет, стала 29 июля «Россия».