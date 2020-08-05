Трудовые мигранты могут стать невостребованными из-за безработицы в РФ

https://static.news.ru/photo/f850f76c-d79d-11ea-9de3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Эксперты проанализировали, как может измениться спрос на трудовую миграцию в России и как это повлияет на экономическую ситуацию в целом.

По их мнению, на рынке трудоустройства возможны два сценария: один из них оптимистичный, а второй — пессимистичный, сообщает «Российская газета».

Согласно этим прогнозам, если Россия сможет восстановить экономику за счёт господдержки, то спрос на трудовую миграцию будет расти. В другом случае, мигранты будут вынуждены конкурировать с россиянами за трудовые места, поэтому спрос будет падать.

Доцент кафедры государственного и муниципального управления СИУ Елена Шевцова сообщила, что единый рынок ЕАЭС позволяет обмениваться рабочей силой между странами-участницами и это положительно влияет на экономику. Особенно в обмене рабочей силой заинтересованы Киргизия и Армения.

Правительства этих республик рассматривают трудовую миграцию как положительный фактор, уменьшающий уровень безработицы и снижающий социальную напряжённость. Она позволяет гражданам, выезжающим из страны на заработки, поддерживать свои семьи на родине денежными переводами. Главная принимающая страна — Россия. <...> Ряду регионов РФ привлечение зарубежной рабочей силы позволяет решить задачи развития экономики, — отметила Елена Швецова.

Как отмечает издание, согласно проведённым опросам, каждый пятый житель Новосибирска готов устроится на работу, которую делают трудовые мигранты. Обычно это работа в сферах: строительства, ремонта домов, уборки, ухода за больными и пожилыми людьми или детьми, торговля, а также сельскохозяйственная сфера.

При благоприятной конъюнктуре и предпосылках к увеличению миграционных потоков в регионы России из стран ЕАЭС в 2019 году и начале 2020-го пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в миграционные процессы на евразийском пространстве. Сложная эпидемиологическая обстановка в мире заставила применять строжайшие меры всем странам ЕАЭС. Это закрытие границ в России, введение чрезвычайного положения в Казахстане и Армении, изоляция в Кыргызстане и Беларуси. Сообщение между странами — участницами ЕАЭС фактически прекращено, — привели слова Елены Шевцовой в газете.

Как писал NEWS.ru ранее, аналитики портала по трудоустройству Superjob назвали наиболее востребованные профессии в России во время пандемии коронавирусной инфекции. По их данным, самые востребованные профессии на рынке труда: личный водитель, специалист по работе с гражданами, оператор кол-центра, социальный педагог, помощник руководителя, а также оператор обработки документов.