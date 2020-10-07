Трубоукладчик «Северного потока — 2» взял курс в сторону Калининграда

https://static.news.ru/photo/acb71244-08af-11eb-8e3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.Koehler/www.imago-images.de/Global Look Press

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» после четырёх месяцев стоянки на рейде порта немецкого города Мукран взял курс на Калининград, где располагается логистическая база газопровода «Северный поток — 2».

Прибытие судна в порт российского города ожидается 7 октября. В Калининграде уже находятся два российских судна — «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета». Ранее в Министерстве обороны России заявляли, что эти суда являются участниками достройки «Северного потока — 2», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы позиционирования морских судов.

Как сообщал NEWS.ru, польский антимонопольный регулятор UOKiK впервые оштрафовал «Газпром» на $7,6 млрд, обвинив российскую компанию и пятерых её европейских партнёров в нарушении антимонопольных правил Польши.

В российской компании уже заявили, что намерены обжаловать решение Польши. При обжаловании решения UOKiK (Управление по охране конкуренции и потребителей) оно не подлежит исполнению до момента вступления в силу соответствующего решения суда, добавили в компании.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.