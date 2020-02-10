Три замминистра скоро покинут Минэкономразвития России, место одного из них займёт 47-летняя Полина Крючкова — доктор экономических наук, профессор ВШЭ и заместитель руководителя департамента экономической политики в мэрии Москвы.
По информации источников газеты «Ведомости», Крючкова заменит Полину Бадасен, которая перейдёт в администрацию президента России вслед за экс-министром Максимом Орешкиным.
Свои посты оставят статс-секретарь — заместитель министра Савва Шипов и замминистра Вадим Живулин. Последнего, возможно, заменит замруководителя экспертного управления администрации президента Татьяна Илюшникова.
Как отметили «Ведомости», с 2015 по 2017 год Крючкова работала заместителем у Максима Решетникова — нового главы Минэкономразвития, который тогда руководил экономическим департаментом столицы. В 2018 году чиновники стали соавторами работы «Возможности использования административных данных для формирования статистики рынка труда: пример Москвы».
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