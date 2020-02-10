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Белоруссия в 2020 году рассчитывает покупать у России нефть по цене 83–85% от мировой без учёта экспортной пошлины. Об этом заявил первый замглавы правительства республики Дмитрий Крутой.

Он отметил, что «весь сыр-бор сейчас о том, какую согласовать цену коммерческого контракта». Сейчас цена для нас на 17% ниже мировой, это только на размер пошлины. А если мы пошлину...