Утилизационный сбор, обязательные отчисления операторам сетей связи общего пользования и гостиничный сбор хотят включить в Налоговый кодекс РФ. Поправки могут начать действовать с начала 2021 года. Об этом
Согласно пояснительной записке, опубликованный законопроект установит отсрочку наступления уголовной ответственности за неуплату трех кодифицируемых сборов сроком в 10 лет, — пояснили в ТАСС.
Агентство отмечает, что Минфин РФ решил включить данные неналоговые платежи из-за того, что они имеют свойства сборов и налогов.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что увеличение налога на автомобили с экологическим классом Евро-3 не затронет личные машины. Глава Минпромторга Денис Мантуров заверил, что увеличение налога затронет только коммерческий транспорт.
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