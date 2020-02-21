https://static.news.ru/photo/d223cb40-549a-11ea-b2fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Минпромторга Денис Мантуров разъяснил предложение повысить транспортный налог на авто с экологическим классом Евро-3. По его словам, оно не коснётся личных машин, поэтому автомобилистам не стоит беспокоиться.

Данная инициатива не затронет личные автомобили россиян. Так что простым автомобилистам беспокоиться не о чем, — заявил Мантуров.

По его словам, ведомство нацелено сделать более экологичным коммерческий транспорт. Он подчеркнул, что таких автомобилей с классом Евро-3 и ниже насчитывается больше 3 млн штук.

NEWS.ru сообщал, что самый низкий транспортный налог платят жители Оренбургской области. Автомобили мощностью до 100 лошадиных сил там не облагаются налогом. В Калининградской и Свердловской области ставка составляет 2 рубля 50 копеек за лошадиную силу. В Вологодской, Курской области, республике Башкортостан и Марий Эл автомобилисты платят по 25 рублей за 1 л.с.