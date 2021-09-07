Требование Кудрина о сокращении госсектора связали с неолиберализмом

Заявление главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина о необходимости сокращения госсектора в экономике является классической точкой зрения неолиберального направления, к которому он относится. России же для преодоления последствий кризиса сейчас необходимы государственные точечные меры поддержки национального производства, сообщила NEWS.ru экономист Татьяна Куликова.

Спор о необходимости присутствия госсектора в экономике ведётся давно. Кудрин относится к неолиберальной позиции, согласно которой госсектор не может эффективно управлять производственными ресурсами. Вторая же точка зрения предполагает более компромиссное решение, согласно которому государство должно оказывать меры точечной поддержки различным отраслям экономики. Здесь я солидарна с экономистом Сергеем Глазьевым, — подчеркнула она.

Эксперт отметила, что сохранение роли государства поможет российской экономике преодолеть в том числе и последствия коронавирусного кризиса за счёт создания определённого вектора развития. По мнению аналитика, частный бизнес без сторонней поддержки не сможет самостоятельно справиться с продолжительным спадом.

Государственное участие нужно в первую очередь для создания конкретного вектора развития различных отраслей в непростой финансовый период. Хаотический частный бизнес не сможет самостоятельно справиться с этой задачей.

По словам эксперта, в долгосрочной перспективе государство, которому видна вся текущая экономическая картина, сможет помочь разрозненным элементам справиться с непростой ситуацией. Поэтому уменьшать роль больших госкорпораций в российской экономике не следует.

Ранее Кудрин призвал сократить присутствие государства в российской экономике. По его словам, большая доля госсектора уже сейчас несёт в себе множество рисков, прежде всего связанных с бюрократическими процессами, а также неэффективными способами управления.