Траты на жильё хотят включить в расчёт индекса потребительских цен

Траты на жильё в виде временной ренты собирается включить в расчёт индекса потребительских цен (инфляции) Росстат. То есть в расчёте инфляции будет учтена стоимость жилищных услуг по содержанию недвижимости, эту возможность ведомство хочет проанализировать в следующем году, пишут «Известия».
Возможность учёта показателя временной ренты будет
Однако прямой зависимости временной ренты от цен на недвижимость нет. Так что саму стоимость жилья в ИПЦ включать не будут. Что касается временной ренты, то в её составе учтут страховку, ремонт и другие услуги, связанные с содержанием квартиры. На стоимость этих показателей может влиять множество факторов: от цен на материалы и работу специалистов до размера квартиры и её стоимости.
Как сообщалось ранее, эксперты заявили, что цены на квартиры в России никогда не снизятся, поскольку в стране слишком мало квадратных метров. Обеспеченность россиян жильём недостаточна.