Траты на жильё хотят включить в расчёт индекса потребительских цен

https://static.news.ru/photo/03b4ee9e-b76b-11eb-9f05-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Траты на жильё в виде временной ренты собирается включить в расчёт индекса потребительских цен (инфляции) Росстат. То есть в расчёте инфляции будет учтена стоимость жилищных услуг по содержанию недвижимости, эту возможность ведомство хочет проанализировать в следующем году, пишут «Известия».

Возможность учёта показателя временной ренты будет рассмотрена после того, как Росстат объявит открытый конкурс на выполнение специальной научно-исследовательской работы, начиная с 2023 года. Если же оценивать расходы на жильё в настоящем времени, то экспериментальные расчёты, проведённые в 2015–2017 годах, показали, что доля трат на жилищные услуги составила практически пятую часть всех расходов владельцев квартир. То есть показатель инфляции вырастет.

Однако прямой зависимости временной ренты от цен на недвижимость нет. Так что саму стоимость жилья в ИПЦ включать не будут. Что касается временной ренты, то в её составе учтут страховку, ремонт и другие услуги, связанные с содержанием квартиры. На стоимость этих показателей может влиять множество факторов: от цен на материалы и работу специалистов до размера квартиры и её стоимости.

Как сообщалось ранее, эксперты заявили, что цены на квартиры в России никогда не снизятся, поскольку в стране слишком мало квадратных метров. Обеспеченность россиян жильём недостаточна.