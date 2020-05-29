Транзитные мощности газопровода «Ямал-Европа» не забронированы на 29 мая

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Мощности для прокачки газа в сторону Германии польского участка газопровода «Ямал-Европа» остаются невостребованными в пятницу, газ идёт реверсом в Польшу.

Все доступные для прокачки объёмы на газовые сутки, которые продлятся до 6:00 30 мая, не забронированы, свободны 38,3 миллиона киловатт-часов. Если в ближайшее время никто не забронирует объём, то транзит по польскому маршруту останется на нулевом уровне уже в течение двух суток, передаёт «Прайм».

Согласно данным немецких операторов, газ идёт из Германии в Польшу реверсом.

Как писал NEWS.ru ранее, по заявкам потребителей «Газпром» продолжает использовать для газового транзита по территории Евросоюза газопровод Ямал — Европа. Об этом сообщили в компании. Действие долгосрочного соглашения между РФ и Польшей о транзите газа из России на Запад по польскому участку газопровода Ямал — Европа истекло 17 мая.