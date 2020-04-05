Трамп подтвердил вероятность ввода пошлин на иностранную нефть

https://static.news.ru/photo/3451dc46-76c2-11ea-a522-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tasos Katopodis/Consolidated News Photos

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что существует вероятность ввода дополнительных пошлин на импорт нефти в США.

Такая мера, возможно, будет принята для защиты энергетического сектора страны в связи с кризисом. Об этом хозяин Белого дома заявил на брифинге в Вашингтоне.

Если мне придется ввести пошлины на импорт нефти, я сделаю так, чтобы защитить тысячи, десятки тысяч рабочих и наши компании. Я сделаю то, что должен, — цитирует президента США ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал иностранных коллег не усугублять кризис в экономической сфере, которой и так тяжело из-за пандемии коронавируса.