Трамп подтвердил вероятность ввода пошлин на иностранную нефть

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что существует вероятность ввода дополнительных пошлин на импорт нефти в США.
Такая мера, возможно, будет принята для защиты энергетического сектора страны в связи с кризисом. Об этом хозяин Белого дома заявил на брифинге в Вашингтоне.
Если мне придется ввести пошлины на импорт нефти, я сделаю так, чтобы защитить тысячи, десятки тысяч рабочих и наши компании. Я сделаю то, что должен, —
цитируетпрезидента США ТАСС.
Как писал NEWS.ru ранее, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал иностранных коллег не усугублять кризис в экономической сфере, которой и так тяжело из-за пандемии коронавируса.
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