Президент США подписал соглашение о заключении первой сделки с Китаем, которая подразумевает отсрочку пошлин на китайский импорт. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Тем самым, полагают западные аналитики, Дональд Трамп предотвратил введение новой волны ввозных пошлин на потребительские товары из КНР на сумму около 160 миллиардов долларов. В настоящее время согласованы лишь условия первого этапа сделки, однако сам юридический документ ещё не доработан.

По словам американского президента, США и Китай очень близки к заключению торговой сделки.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 декабря 2019 г.

«Подходим очень близко к большой сделке с Китаем. Они хотят этого, и мы тоже!»

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщал о том, что переговорщики от американской стороны предложили снижение до двух раз уже введенных пошлин на китайский импорт в 360 млрд долларов. Также было предложено отменить намеченные на 15 декабря антикитайские пошлины. В обмен Пекин должен был выполнить ряд требований, среди которых увеличение закупки Китаем сельскохозяйственных и прочих товаров из США.

В дополнение к значительному увеличению закупок сельскохозяйственной продукции из Поднебесной в обмен на снижение тарифов, официальные лица из Белого дома заявили также, что пакт первого этапа торговой сделки будет включать в себя обязательства со стороны Китая по усилению борьбы с кражей интеллектуальной собственности, а также договорённость обеих сторон не манипулировать своими валютами.

Второй этап торговой сделки между странами будет предполагать дальнейшее обсуждение давних жалоб США на обширные субсидии, начиная от дешевой электроэнергии до дешевых кредитов, которые Китай использовал для наращивания своей промышленной мощи. Вторая фаза должна состоятся уже в конце 2020 года после президентских выборов в США.

Дональд Трамп Sarah Silbiger/CNP/AdMedia/Global Look Press

В конце осени американский телеканал CNBC сообщал о телефонных переговорах с участием вице-премьера Госсовета Китая Лю Хэ и министра финансов США Стивена Мнучина, а также торгового представителя Роберта Лайтхайзера, в ходе которых они обсудили ключевые вопросы по торговой сделке, а также график проведения будущих консультаций. В октября в самом Китае заявляли, что страны завершили технические консультации по некоторым двусторонним документам. В частности, стороны договорились о снятии запрета на экспорт из Соединённых штатов в Китайскую народную республику мяса птицы.

Данное соглашение всё еще не было подписано, а значит испытывать оптимизм всё-таки рано: подобные позитивные новости появлялись неоднократно, но каждый раз заключение сделки отменялось, полагает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Есть сведения о том, что китайская сторона настаивает на подписании документа за закрытыми дверьми, чтобы конкретные условия договора были недоступны широкой публике. Данную теорию подтверждают источники из Белого дома: согласно им, лидеры двух стран уже отказались от совместной пресс-конференции. Арсений Дадашев директор Академии управления финансами и инвестициями директор Академии управления финансами и инвестициями

По его словам, инвесторы на данную новость отреагировали моментально: американский фондовый рынок побил очередной ценовой рекорд, нефтяные котировки выросли до трёхмесячных максимумов, а рубль с начала сегодняшних торгов прибавил в стоимости более 30 копеек.

Если информация по сделке будет подтверждена, говорит Дадашев, то стоит ожидать дальнейшего «ралли» на рынках. Тем не менее, возможное обсуждение антироссийских «адских санкций» на следующей неделе ограничивает потенциал отечественных инструментов, полагает аналитик.

Вполне ожидаемо. Ведь если пошлины 15 декабря были бы введены, то под угрозу попали бы потери почти 156 млрд долларов. А Китай уже сказал, что будет отвечать на это 75-ю млрд долларов. На фоне существующих санкций — это очень много. Этим шагом американцы уже добились увеличения поставок сельхозпродукции из США в два раза. Почти на 50 млрд против 24 млрд. И, вероятно, это считается мало. Китай готов пойти на увеличения, но здесь есть обратная сторона — другие более мелкие поставщики такие, как Россия могут быть высажены с рынка. По крайней мере, частично. Алексей Маслов синолог из Школы востоковедения Высшей школы экономики синолог из Школы востоковедения Высшей школы экономики

По мнению Маслова, Трамп чувствует, что у Китая ещё не созрел адекватный ответ и пытается выжать по максимуму личных выгод накануне выборов США. Он хочет показать, что Китай наклонить он в итоге сумел, считает Маслов. Скорее всего, уверен эксперт, Трамп «выжмет» китайцев с внутреннего рынка страны, дабы заручится поддержкой многих своих избирателей. Исследователь из Высшей школы экономики прогнозирует: ближайшие 3-4 года будут довольно тяжелыми, так как Китай такие вещи не забывает.