Товарооборот между Китаем и Россией вырос на треть

Товарооборот между Россией и Китаем за 10 месяцев нынешнего года повысился на 30,9%, если сравнивать результаты с аналогичным периодом 2020 года, и достиг $115,6 млрд, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

При этом импорт из Китая товаров составил $52 млрд, данный показатель вырос по сравнению этим же периодом 2020 года на 30,6%. Китайский импорт из России также увеличился на 31,2% — до $62,75 млрд.

Только за октябрь Китай смог экспортировать в Россию товаров на сумму в $5,5 млрд, а импорт составил $7,52.

В ГТУ КНР также подчеркнули, что торговля между Китаем и США за 10 месяцев текущего года увеличилась в годовом исчислении на 33,4%. Экспорт Китая в США вырос на 32% — до $465,3 млрд, импорт достиг $144,63 млрд, показав рост на 39%

Во втором осеннем месяце этого года товарооборот между двумя странами составил $66,79 млрд. Из них китайский экспорт выразился в сумме в $53,77 млрд, импорт — $13,02 млрд.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал, что из-за пандемии коронавируса мировая экономика потеряла от $4 трлн до $10 трлн. Потери в основном легли на бюджеты регионов и муниципалитетов.